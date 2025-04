Henry vota Inter: “Squadra da rispettare, Inzaghi come pochi nella storia”

Anche nella conferenza stampa della vigilia di Bayern-Inter, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha chiesto maggiori elogi per i risultati importanti che la sua squadra sta ottenendo. Se in Italia è vero che l’Inter viene spesso bacchettata dopo un mezzo passo falso come l’ultimo a Parma, farà piacere all’allenatore sapere che all’estero viene esaltato molto il suo lavoro.

In onda sulle reti americane di CBS Sports, l’ex attaccante francese Thierry Henry ha usato parole superlative per l’Inter e per Inzaghi: “Parliamo spesso della squadra, ma non si parla abbastanza dell’allenatore. Questo allenatore è eccezionale, a livello tattico è pazzesco: vedi i difensori centrali a metà campo e gli esterni alti, poi un difensore può crossare per l’altro. Non ho visto tanti allenatori fare così nella storia, soprattutto in Italia. Questa è una squadra da rispettare e anche un allenatore da rispettare”.