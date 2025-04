Inter, occhi puntati sul gioiello tedesco: sfida al Borussia Dortmund

Il processo di ringiovanimento voluto da Oaktree per la rosa della prima squadra dell’Inter è ormai già annunciato e conclamata da diverso tempo. I dirigenti e gli scout nerazzurri si sono infatti attivati da ormai parecchi mesi per scovare in giro per il mondo i migliori giovani interessanti per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport DE, Florian Plettenberg, l’Inter è una delle squadre in corsa per un giovane talento del calcio tedesco. Si tratta di Muhammed Damar, trequartista classe 2004 di proprietà dell’Hoffenheim ma attualmente in prestito all’Elversberg nel campionato di seconda divisione.

In questa stagione Damar ha saputo fin qui mettere a referto 7 gol e 6 assist in 25 partite. Ha un contratto che però è in scadenza a giugno 2026 e per questo se non vorrà rinnovare andrà ceduto in estate anche se l’Hoffenheim vorrebbe prolungare il contratto fino al 2029 e tenerlo. Sul giovane tedesco oltre all’Inter c’è anche con forza il pressing del Borussia Dortmund.