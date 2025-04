Attenta Inter: un DATO sul Bayern in Champions fa paura

Manca sempre meno al fischio d’inizio di una delle partite più attese di tutta la stagione per i tifosi dell’Inter: questa sera i nerazzurri di Simone Inzaghi scenderanno in campo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per sfidare un top team come il Bayern di Vincent Kompany nei quarti di finale di Champions League.

In questa sfida d’andata l’Inter dovrà giocare in trasferta contro una corazzata del calcio tedesco ed europeo. Per molti questo confronto sarà uno dei più equilibrati e combattuti di quelli che propone il tabellone della Champions League, ma c’è un dato riguardo il Bayern che può spaventare i tifosi nerazzurri.

Il club bavarese non perde infatti in casa propria in una gara di Champions League da ben 4 anni. L’ultimo ko interno dei tedeschi risale all’aprile 2021 quando il PSG riuscì ad imporsi 2-3 nell’andata dei quarti di finale (stesso match che attende oggi l’Inter). Nelle ultime 22 partite casalinghe il Bayern ha raccolto ben 17 vittorie e 5 pareggi.