5 duelli a tutto campo: le chiavi per vincere Bayern-Inter

C’è grande attesa fra tutti i tifosi nerazzurri per il grande match di questa sera alle ore 21 a Monaco di Baviera. Per molti Bayern-Inter è uno dei quarti di finale più equilibrato e interessante di questa Champions League visto che si sfideranno due grandi rose e le prime due della classe in Bundesliga e in Serie A.

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport oggi viene proposta un’analisi con 5 duelli tra i protagonisti di queste due rose: degli scontri a distanza e non, che potrebbero decidere la partita. Il primo sarà quello tra i due centravanti Kane e Lautaro che sono leader delle due formazioni e a caccia di un grande successo in Champions League.

A metà campo molto passerà dai duelli e dalle condizioni nel giro palla di due metronomi come Kimmich e Mkhitaryan. Un doppio duello molto pericoloso sulle fasce sarà quello che vedrà Pavard e Bastoni costretti a fare contro due talenti assoluti come Sané e Olise. Infine, c’è anche Thuram che vuole una notte da leader provando a trafiggere Kim in velocità.