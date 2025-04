Cassano: “Conte non rimane a Napoli, ecco dove tornerà”

Nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol, gli ex calciatori nerazzurri Nicola Ventola, Daniele Adani e Antonio Cassano hanno parlato dei temi più recenti delle giornate di Serie A e naturalmente anche della corsa Scudetto che vede coinvolte Inter e Napoli rimaste a 3 punti di distacco dopo i due pareggi in questo turno.

Cassano si è poi sbilanciato facendo anche una previsione sul futuro di Antonio Conte: “Dalla cessione di Kvara, ho l’impressione che a Conte siano fumati i cog***ni. Mi sta piacendo eh, ma mi sembra gli manchi il veleno che ha sempre avuto. O pensa di non poter fare più di questo o non so, ma è dura così senza alternative. Sta facendo un lavoro eccezionale, ma gli manca qualcosa, ha fatto solo 3 cambi infatti. Penso che alla fine sia che vinca che no, andrà via”.

Secondo l’ex attaccante, tra le altre di Inter e Sampdoria, Conte potrà tornare alla Juventus oppure spostarsi in altre due big di Serie A: “Lui aveva un’occasione clamorosa e gli hanno rovinato il giochino, lui non resta lì a vivacchiare. Conte cercherà un progetto vincente, vorrà andare a vincere. Tre squadre ci sono: o tornare alla Juve o il Milan o una follia alla Roma. A Conte di vivacchiare non frega un c**zo”.