Nessuno vince, Inter ancora a +3 sul Napoli: i calendari a confronto

Il duello tra Inter e Napoli pare destinato a proseguire fino alla conclusione di questo campionato di Serie A. Dopo la frenata dei nerazzurri a Parma (pareggio per 2-2 subito in rimonta) anche gli azzurri in Emilia Romagna non vanno oltre un pari: contro il Bologna infatti la squadra partenopea ha raccolto solo un 1-1.

Nessuna delle due formazioni in lotta per lo Scudetto ha quindi saputo vincere in questo 31° turno di Serie A e ora restano soltanto 7 partite prima della fine del campionato. Analizziamo i calendari a confronto delle due squadre per capire chi ha il cammino, almeno sulla carta, che pare più semplice.

Il Napoli di Antonio Conte ha un calendario decisamente più leggero come numero di impegni perché non ha da giocare le coppe e può concentrarsi solo sul campionato dove sfiderà: Empoli (casa), Monza (trasferta), Torino (casa), Lecce (trasferta), Genoa (casa), Parma (trasferta) e Cagliari (casa).

L’Inter invece in questo finale di stagione dovrà affrontare anche le gare in Coppa Italia e Champions League. Limitandosi al campionato i nerazzurri di Simone Inzaghi giocheranno ancora contro: Cagliari (casa), Bologna (trasferta), Roma (casa), Verona (casa), Torino (trasferta), Lazio (casa), Como (trasferta).