Blitz a sorpresa dell’Inter: chiuso il colpo dall’Udinese

Nuovo affare in dirittura d’arrivo per l’Inter che nelle scorse ore ha chiuso un acquisto a titolo definitivo dall’Udinese. Nonostante il club nerazzurro stia concentrando i propri sforzi principali sui nomi di Lookman e Leoni, allo stesso tempo sta lavorando anche su altre piste meno chiacchierate ma altrettanto importanti.

Questo pomeriggio, come riferito da Sky Sport, l’Inter ha definito l’acquisto di un giovane talento proveniente dall’Udinese che potrebbe essere inizialmente aggregato alla seconda squadra nerazzurra per il prossimo campionato di Serie C. Si tratta di Mattia Marello, terzino sinistro classe 2008 dell’Udinese Primavera già nel giro della Nazionale Italiana U17.

Queste le ultime del giornalista Luca Bendoni sul nuovo affare interista: “Inter e Udinese hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del terzino sinistro del 2008, Mattia Marello, che si unirà ai nerazzurri per una parte fissa di 800mila euro più bonus fino ad un massimo di 2/3 milioni più il 20% della futura rivendita”.