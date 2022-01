Inter, ci siamo: il rinnovo di Brozovic è a un passo ma quando l’annuncio?

A differenza di Perisic, l'Inter si avvicina alla firma di Brozovic

L'Inter fa un ulteriore passo in avanti per Brozovic. Il club nerazzurro si spinge fino a un'offerta da 6,5 milioni di euro (più bonus): a fronte di una richiesta da parte del giocatore di 7 milioni di euro. Le parti sono vicinissime come non mai e un incontro (l'ultimo in programma) con l'entourage del croato è stato fissato per la prossima settimana.