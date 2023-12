Tajon Buchanan è il calciatore attorno al quale ruotano i principali pensieri di mercato dell’Inter. La trattativa per convincere il Bruges prosegue con ancora un po’ di distanza da colmare tra l’offerta da 6 milioni di euro più bonus e la richiesta da circa 10 milioni.

Come riferisce Tuttosport, però, l’Inter sembra essere fiduciosa della buona riuscita della trattativa, vista anche la volontà del giocatore di lasciare il Belgio e la rassegnazione del Bruges a perderlo. Nuovi contatti, allora, dovrebbero esserci dopo Capodanno.

L’obiettivo dei nerazzurri è di portare Buchanan a Milano il prima possibile, per permettere al giocatore di completare il processo di apprendimento con Inzaghi in tempo per la Supercoppa. Pertanto il suo arrivo ad Appiano Gentile è fissato, giorno più giorno meno, per la Befana.

L’opinione di Passione Inter

La volontà di Buchanan di vestire la maglia dell’Inter ha sicuramente un peso importante sulla buona riuscita della trattativa e anche sulla possibilità di avere un’accelerazione decisiva in tempi brevi. D’altronde, a gennaio la squadra di Inzaghi avrà subito una serie di sfide importanti e il canadese dovrà essere a disposizione il prima possibile.