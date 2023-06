Con un solo anno di contratto e poca intenzione di estenderlo, Sergej Milinkovic-Savic è uno dei pezzi più pregiati del mercato in questa estate che sta decollando. Sul centrocampista della Lazio lavora la Juventus, ma non è da sottovalutare l’Inter con il tecnico Simone Inzaghi che spinge per averlo mentre il Milan, forte dell’incasso derivante dalla cessione di Tonali, potrebbe inserirsi. Ma non solo.

Intervistato da El Balad, l’agente del giocatore, Mateja Kezman, ha parlato delle offerte provenienti dall’Arabia Saudita: “Per Sergej ci sono state molte manifestazioni d’interesse dall’Arabia Saudita, ma al momento abbiamo altre opzioni sul tavolo. Questo significa che non giocherà in Arabia il prossimo anno? Vedremo, nella vita non si può mai sapere” le parole riportate da calciomercato.com.

L’opinione di Passione Inter

In questo momento risulta difficile immaginare un affondo dell’Inter per Milinkovic-Savic. Per caratteristiche sarebbe l’elemento ideale da inserire nel centrocampo nerazzurro, ma la Lazio chiede un esborso cash che la dirigenza vorrebbe ammorbidire con formule più creative difficili da rendere interessanti per Lotito. Chissà che con l’andare avanti del mercato e l’avvicinarsi del pericolo di perdere il Sergente a zero, non possa ammorbidirsi.