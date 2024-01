Agoumé al Siviglia, è FATTA. C’è una novità nella formula del trasferimento

Lucien Agoumé sarà un giocatore del Siviglia. Il francese classe 2002 sembrava inizialmente destinato a tornare in patria, al Marsiglia di Gattuso, ma il centrocampista ha manifestato dei dubbi che hanno fatto saltare la trattativa, spalancando le porte agli andalusi.

Come riporta Fabrizio Romano, Agoumé volerà già oggi verso la Spagna. Per quanto riguarda la formula del trasferimento, c’è una novità: si tratterà sempre di un prestito con diritto di riscatto (le cifre non sono ancora state specificate), ma l’Inter si è garantita una recompra con il Siviglia a un prezzo prestabilito.