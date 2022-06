Bastoni può davvero lasciare l’Inter nel prossimo mercato?

Il centrale nerazzurro rischia di essere il grande sacrificato in estate

Un sacrificio che non sarebbe affatto sorprendente considerata l'esigenza del club nerazzurro di incassare almeno 60 milioni di euro dal prossimo mercato. E, nonostante lo studio di piani alternativi, probabilmente solo la cessione di Bastoni potrebbe consentire all' Inter di raggiungere quell'obiettivo. Perché, come si può leggere dalle parole dell'agente, effettivamente qualcosina sarà arrivata all'orecchio dello stesso difensore sul suo futuro.

Per l'Inter, la partenza di Bastoni, sarebbe un durissimo colpo. Innanzitutto perché andrebbe a perdere un interista vero, di quelli che in partita tirano fuori qualcosa in più per il grande attaccamento alla maglia. Ma non solo a livello motivazionale, perché dal punto di vista tecnico stiamo parlando di uno dei migliori giovani centrali di piede mancino in circolazione, merce rara soprattutto per le grandi qualità tecniche che contraddistinguono il ragazzo.