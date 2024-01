INDISCREZIONE PI – Sensi al Leicester, ore calde. Ecco cosa manca

Dopo aver ufficializzato il prestito di Lucien Agoumé al Siviglia, l’Inter vuole continuare a sfoltire il reparto di centrocampo, che già la scorsa estate sembrava troppo affollato con ben otto interpreti.

I movimenti più caldi si registrano, a tal proposito, intorno al nome di Stefano Sensi. Il centrocampista classe 1995, in scadenza con i nerazzurri a giugno e destinato a lasciare a parametro zero, potrebbe anticipare l’addio in questa sessione di gennaio, consentendo a Marotta e Ausilio di ricavare qualcosa dalla sua cessione.

Su di lui è forte, come vi abbiamo raccontato, l’interesse del Leicester. Secondo quanto risulta alla redazione di Passione Inter, la pista Sensi-Leicester è molto calda. Il giocatore inizialmente preferiva restare in Italia, dove però si sono registrati solo timidi sondaggi, mai convertiti in trattative. La squadra di Maresca ha prospettato al giocatore un progetto che gli piace e il club inglese è disposto a coprire per intero il suo ingaggio, cosa che in Italia creava qualche problema a chi lo voleva.

Il Leicester, inoltre, può accontentare l’Inter, mettendo sul piatto le cifre richieste dai nerazzurri per farlo partire subito. Al momento, tuttavia, non c’è ancora un’offerta ufficiale degli inglesi. Quando verrà formalizzata, si potrà andare verso la chiusura, visto il gradimento del giocatore e l’intesa già raggiunta sull’ingaggio.