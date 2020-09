LIVE Calciomercato Inter – VISITE MEDICHE per Kolarov in mattinata! L’Inter blinda Lautaro, Vidal in arrivo

PREMI F5 PER AGGIORNARE

9.55 | Come riportato da La Gazzetta dello Sport il caso Acerbi non è ancora rientrato in casa Lazio. Il giocatore si aspettava un adeguamento importante di contratto vicino ai 3 milioni di euro ma al momento rimane una distanza non indifferente con quello che la Lazio offre. Inter e Napoli osservano con attenzione gli sviluppi della vicenda IL PUNTO

9.40 | Conte concederà una seconda chance a Radja Nainggolan? A differenza di un anno fa il Ninja non è considerato totalmente fuori dal progetto anche se rimane sul mercato. Se non arriverà però l’offerta giusta Nainggolan potrebbe rimanere a Milano al servizio di Conte CONTINUA A LEGGERE

9.30 | KOLAROV HA INIZIATO LA SECONDA PARTE DELLE VISITE MEDICHE

9.30 | Kolarov è davvero l’uomo giusto? Analizziamo i suoi punti di forza per capire come può inserirsi nel gioco di Antonio Conte. Ne abbiamo parlato nel video qui sotto:

9.20 | Kolarov ma non solo, l’Inter è pronta a regalare a Conte un altro innesto in difesa. A breve è attesa la fumata bianca con il Parma per Darmian, a completamento di un’operazione messa in piedi un anno fa LE CIFRE DELL’AFFARE

8.55 | Kolarov-Inter, è attesa in giornata l’ufficialità. Il nuovo colpo del mercato nerazzurro oggi ultimerà i test medici, poi firmerà il suo contratto con l’Inter LEGGI QUI

8.50 | Antonio Conte continua a sognare sul mercato N’Golo Kanté. Il centrocampista francese del Chelsea resta l’obiettivo primario, la strada resta in salita ma non impercorribile LA STRATEGIA DELL’INTER

8.25 | In casa Inter è partito il countdown per lo sbarco alla Pinetina di Arturo Vidal. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport quella di oggi potrebbe essere per il cileno l’ultima giornata da giocatore del Barcellona LE ULTIME

8.10 | Dopo aver resistito a lungo al pressing del Barcellona ora l’Inter è pronta a blindare Lautaro Martinez con un importante rinnovo di contratto. Ma non solo perché, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Suning è decisa a fare di lui un uomo immagine TUTTI I DETTAGLI

7.50 | Il Barcellona è sul punto di abbandonare definitivamente la pista che porta a Lautaro Martinez. In Spagna sono sicuri: l’affare ora è “quasi impossibile”, i blaugrana virano con decisione su Depay CONTINUA A LEGGERE

7.40 | In casa Lazio è scoppiato il caso Acerbi. La pratica del rinnovo è al momento bloccata tra le parti così il difensore azzurro è finito al centro del mercato. Anche l’Inter è stata accostata ad Acerbi ma il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, ai microfoni di Non è la radio ha parlato così di lui LEGGI LE SUE PAROLE

00.15 | L’Inter pensa anche alle uscite. Secondo Sky, per Joao Mario c’è un interesse concreto del Betis e del Valencia. LEGGI QUI

+++ 8 SETTEMBRE +++

23.45 | Il Barcellona ci riprova per Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Sky, gli agenti del giocatore sono attesi in Italia, ma l’Inter ha le idee chiare. LE ULTIME

23.30 | Potrebbe essere la settimana decisiva per l’arrivo di Vidal. Secondo Sky, l’affare si sbloccherà ad ore e il cileno è atteso a Milano per la firma del contratto. I DETTAGLI

23.15 | L’Inter vuole blindare Agoumé. Secondo tuttomercatoweb.com, è andato oggi in scena un incontro decisivo tra la società e i suoi agenti. Dopo il rinnovo, sarà prestito. LEGGI QUI

23.00 | L’asse tra Inter e Verona è molto caldo. Secondo quanto dichiarato da Nicolò Schira, Juric vorrebbe due giovani interisti nella propria rosa. E per Kumbulla i discorsi rimangono aperti. I DETTAGLI

22.45 | Diverse novità di mercato per l’Inter. Secondo Matteo Barzaghi, c’è il rinnovo di contratto fino al 2022 per Handanovic. Domani Kolarov completa le visite, poi ci sarà la firma e il primo allenamento.

22.30 | Zanetti ha parlato delle voci sul futuro di Lautaro Martinez. Ai microfoni di tycsports.com, il vicepresidente dell’Inter ha dichiarato: “Non c’è nessuna trattativa con il Barcellona. E’ il nostro presente e futuro”. LE SUE PAROLE

21.45 | Settimana rovente in casa Inter! Dal calciomercato alla nuova maglia: scopri tutte le novità in questo video.

21.30 | Handanovic ha rinnovato il suo contratto con l’Inter. Secondo quanto riportato da Sky, il portiere sloveno ha prolungato fino al 2022. LEGGI QUI

19.45 | Nuova possibile destinazione per Dalbert. Il terzino brasiliano, rientrato all’Inter dal prestito alla Fiorentina, è finito nel mirino del Sassuolo come alternativa in caso di cessione di Rogerio. LEGGI QUI

19.30 | Il Bayern Monaco è ancora sulle tracce di Ivan Perisic. L’attaccante croato deve però trovare l’accordo per l’ingaggio, ritenuto fin troppo alto dai tedeschi. LEGGI QUI

19.15 | Il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti sul futuro di Kumbulla: “Marash è una cosa strana, a gennaio avrebbe avuto una squadra pronta a spendere tanti tanti soldi. E’ uno dei difensori del 2000 più forti in Europa”. LEGGI QUI

18.40 | Da qualche minuto Aleksander Kolarov ha concluso la prima parte delle visite mediche presso il CONI per ottenere l’idoneità sportiva. Appuntamento a domani, quando il terzino serbo svolgerà anche la seconda parte delle visite, prima di apporre la firma al nuovo contratto con l’Inter. LEGGI QUI

18.00 | Edinson Cavani è ancora accostato all’Inter. Secondo calciomercato.com, il club nerazzurro avrebbe confermato il proprio interesse al calciatore. LEGGI QUI

16.55 | KOLAROV E’ ARRIVATO AL CONI PER L’IDONEITA’ SPORTIVA: COMINCIA LA PRIMA PARTE DELLE VISITE MEDICHE!

16.510| Come evidenzia l’edizione odierna di Tuttosport, la linea dell’Inter è quella di sfoltire per poi rinforzare la rosa con colpi tendenzialmente low cost: Kolarov sostituisce Biraghi. Idea Vidal dopo Borja Valero, idea Darmian se parte Asamoah (LEGGI QUI)

16.45 | Pomeriggio d’incontri nella sede dell’Inter. L’agente di Lucien Agoumé, infatti, risulta essere nel quartier generale del club nerazzurro per discutere la posizione del proprio assistito. Come riportato in esclusiva da Passione Inter, sono in piedi l’ipotesi Parma e la pista estera.

14.50 | Da Brozovic e Kanté a Vidal e Vecino. Luca Pessina, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per fare il punto sulle principali trattative del calciomercato dell’Inter LE ULTIME

14.40 | L’emergenza coronavirus ha di fatto avuto un impatto importante sui bilanci e le finanze di tutte le squadre di calcio. Nessuno escluso. Anche un colosso come Suning deve fare i conti con la crisi COME CAMBIA LA STRATEGIA

14.25 | Sarà Daniele Padelli il terzo portiere dell’Inter. L’annuncio del rinnovo del contratto non è ancora arrivato ma non sembrano esserci dubbi sul suo futuro CLICCA QUI

14.15 | Secondo quanto riportato da Sportmediaset sono ore decisive per l’arrivo in nerazzurro di Arturo Vidal. Novità importanti anche sul fronte Lautaro CONTINUA A LEGGERE

14.10 | Marash Kumbulla, difensore albanese classe 2000 dell’Hellas Verona, è stato a lungo un obiettivo di mercato dell’Inter anche se negli ultimi giorni la dirigenza nerazzurra sembra aver mollato la presa su di lui. Il presidente gialloblu Maurizio Setti ha parlato di lui ai microfoni del Quotidiano Sportivo L’INTERVISTA

14.00 – KOLAROV E’ IN CITTA’: IL SERBO E’ PRONTO A SOSTENERE LE VISITE MEDICHE

Il serbo sosterrà in giornata la prima parte di visite mediche che verranno completate domani. Poi la firma sul contratto che lo legherà all’Inter

13.55 | Gabriel Brazao, portiere brasiliano di proprietà dell’Inter, giocherà la prossima stagione in prestito al Real Oviedo dopo l’ultima esperienza all’Albacete. “Il nuovo Julio Cesar” si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa LEGGI LE SUE PAROLE

13.30 | L’Inter continua a lavorare per raggiungere Ngolo Kanté, ma arrivare al francese non sarà semplice. Il Chelsea non accetta sconti, i nerazzurri propongono una contropartita LEGGI QUI

12.45 | Stando a quanto riportato in Inghilterra sul DailyStar, ci sarebbe la concorrenza del Manchester United per il centrocampista Kanté. Il Chelsea ha fissato il prezzo per la cessione I DETTAGLI

11.55 | Stando a quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez è sempre più vicino al rinnovo. Probabile l’eliminazione o l’innalzamento della clausola LE CIFRE

11.40 | Dalla Francia arrivano ulteriori conferme circa l’interessamento del Rennes per il difensore dell’Inter Diego Godin. Anche L’Equipe inserisce il difensore nerazzurro fra gli obiettivi dei transalpini LE ULTIME

11.15 | In questa sessione di mercato l’Inter andrà a caccia solo di calciatori pronti con l’obiettivo di vincere fin da subito. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui profili cercati dalla società nerazzurra LEGGI QUI

11.00 | Ngolo Kanté è stato fortemente richiesto da Conte, che lo ritiene indispensabile per il salto di qualità. Il francese svolge il ruolo che un anno fa spettò a Romelu Lukaku LEGGI QUI

10.00 | Andrea Ranocchia vicinissimo al passaggio al Genoa. In virtù degli ottimi rapporti che legano i due club, l’Inter lascerà andare il difensore centrale a costo zero. LEGGI QUI

09.45 | Aleksander Kolarov in arrivo con un volo privato verso Milano. Prima parte di visite mediche per lui nel pomeriggio, che verranno completate domani prima della firma sul nuovo contratto con l’Inter. LEGGI QUI

09.30 | Arturo Vidal ha scelto di rinunciare alla buonuscita del Barcellona pur di liberarsi dal contratto con i blaugrana. Entro domani potrebbe già essere a Milano per gli ultimissimi dettagli con l’Inter. LEGGI QUI

08.45 | Clamorosa indiscrezione de La Gazzetta dello Sport: l’Inter ha fatto sapere di essere interessata a Francesco Acerbi. Il difensore è in rottura con la Lazio e potrebbe lasciare subito la capitale. LEGGI QUI

08.00 | N’Golo Kanté è più che un sogno di mercato per l’Inter e per Antonio Conte. Il club nerazzurro può arrivare ai 50 milioni chiesti dal Chelsea in due modi. SCOPRIAMO QUALI

07.45 | Secondo quanto riferito da Sport, il Barcellona sta per tornare all’assalto di Lautaro Martinez. Anche per questo motivo, gli agenti del centravanti argentino hanno in programma di viaggiare verso Milano. LEGGI QUI

+++ 7 SETTEMBRE +++

21.20 | Che ruolo potrebbe ricoprire Vidal nello scacchiere di Conte? Scoprilo nel video qui sotto:

21.10| Radja Nainggolan potrebbe avere una nuova importante pretendente oltre al Cagliari! Cessione in vista? LEGGI QUI.

21.00| Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’Inter avrebbe provato fino all’ultimo a strappare Allan all’Everton, addirittura proponendo al Napoli uno scambio clamoroso! IL TENTATIVO.

20.20| Secondo quanto riportato da Goal.com, il Barcellona non avrebbe ancora mollato la presa su Lautaro Martinez! I DETTAGLI.

16.00 | Secondo Mundo Deportivo il Barcellona non verserà alcuna buonuscita ad Arturo Vidal, che per andare all’Inter dovrà rinunciare così a 6 milioni di euro. Ma il club nerazzurro potrebbe sciogliere la matassa LEGGI QUI

15.30 | Olivier Giroud allontana le voci di mercato annunciando di volersi giocare le sue carte al Chelsea: “Devo parlare con Lampard, ho concluso bene la stagione e spero di giocare” LEGGI QUI

15.00 | L’Inter continua ad inseguire il centrocampista del Chelsea N’golo Kantè, ma la liquidità per procedere all’operazione dovrà arrivare dalle cessioni. Secondo Libero, anche Eriksen potrebbe essere sacrificato LEGGI QUI

14.30 | E’ ormai ai titoli di coda la telenovela Vidal. Resta un ultimo nodo legato alla buonuscita da sciogliere tra il cileno e il Barcellona per la rescissione, poi sarà tempo di visite mediche con l’Inter LEGGI QUI

13.30 | Tibo Persyn ‘ufficializza’ sui propri profili social, il rinnovo di contratto con l’Inter sino al 2024 LEGGI QUI

13.00 | Genoa–Ranocchia, contatti avviati. Cessione legata al futuro di Godin. Il difensore umbro dell’Inter è stato espressamente richiesto dal nuovo tecnico genoano Rolando Maran LEGGI QUI

12.40 | Koeman decide di Alena. Offerte dall’Italia: c’è anche l’Inter? Il futuro del centrocampista spagnolo dipende dal tecnico olandese LEGGI QUI

12.00 |Cellino: “Inter? Con Tonali ha sbagliato modo di agire. Contento che sia andato al Milan ma personalmente l’avrei visto di più alla Roma” CONTINUA A LEGGERE

11.45 | TS – Nainggolan ultima chiamata per non perdere l’Inter. Atteso colloquio con Antonio Conte. Il centrocampista belga si allena da diversi giorni ad Appiano Gentile CONTINUA A LEGGERE

11.00 | Edin Dzeko, il futuro è un rebus. Il centravanti bosniaco non sa ancora cosa lo aspetta. Ecco il piano della Roma per liberarlo LEGGI QUI

10.45 | TS – Vidal tratta la rescissione con il Barcellona, poi sarà un nuovo giocatore dell’Inter. A lavoro l’agente del cileno con la società catalana CONTINUA A LEGGERE

10.30 | TS – Il Rennes insiste per avere Diego Godin. Ma servirebbe una corposa buonuscita in caso di cessione. LEGGI QUI

9.50 | L’Inter sembra aver messo in stand-by Marash Kumbulla e così la Lazio avrebbe riallacciato i discorsi con il Verona per il difensore albanese classe 2000 I DETTAGLI

9.30 | Borja Valero ha da poco lasciato l’Inter, dopo la scadenza del suo contratto, ma il centrocampista spagnolo potrebbe ancora essere protagonista in Serie A CLICCA QUI

8.55 | Stefano Sensi è tornato a brillare in Nazionale con Roberto Mancini che lo ha schierato vertice basso del centrocampo a 5 davanti alla difesa. Un’idea nella mente di Conte già da diverso tempo che potrebbe essere riproposta anche in vista della prossima stagione e che potrebbe avere ripercussioni anche in ottica mercato CONTINUA A LEGGERE

8.45 | Nei prossimi giorni l’Inter dovrà decidere anche di assieme a Lautaro, Lukaku e Sanchez andrà a completare il reparto offensivo a disposizione di Conte nella prossima stagione LE ULTIME SU PINAMONTI E SALCEDO

8.30 | L’Inter è ad un passo dal triplo colpo di mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport nei prossimi giorni Kolarov, Vidal e Darmian sbarcheranno alla Pinetina e diventeranno a tutti gli effetti nuovi giocatori nerazzurri LEGGI QUI

8.20 | E se l’Inter con Sensi avesse già fatto il grande colpo di calciomercato? Ne abbiamo parlato nel video qui sotto:

8.05 | Anche La Gazzetta dello Sport conferma l’indiscrezione di mercato delle ultime ore: il Rennes sarebbe realmente interessato a Diego Godin LE ULTIME

7.50 | Arturo Vidal sarà la nuova mezzala del 3-5-2 di Antonio Conte ma il tecnico nerazzurro non ha intenzione di abbandonare sul mercato il sogno N’Golo Kanté, centrocampista francese del Chelsea I DETTAGLI

7.40 | L’Inter è ad un passo sul mercato da Arturo Vidal. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è solo questione di giorni, poi il centrocampista cileno del Barcellona sarà un nuovo giocatore nerazzurro CONTINUA A LEGGERE

+++ 6 SETTEMBRE +++

18.15 | Il difensore di proprietà dell’Inter Gravillon piace a diverse squadre di Serie A e potrebbe essere ceduto in prestito. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb su di lui ci sono sia il neopromossa Crotone che il Genoa di Maran.

18.00 |Anche Gianlucadimarzio.com conferma l’interesse del Rennes per il difensore dell’Inter Diego Godin. Sono partiti i primi contatti fra il calciatore ed il club francese per studiare la fattibilità dell’operazione.

15.50 | Colpo di scena dalla Francia: il Rennes sarebbe in trattative molto concrete con Diego Godin. L’Inter è pronta a liberarlo e la permanenza di Skriniar riprende quota. LEGGI QUI

13.45 | Arturo Vidal non si è allenato con il Barcellona. A confermarlo è Fabrizio Romano, esperto di mercato. Questione di settimane per il passaggio in nerazzurro I DETTAGLI

13.30 | Non solo Asamoah, anche Antonio Candreva sta cercando soluzioni per il suo futuro, come affermato da Tuttosport LE ULTIME

13.10 | Il futuro di Asamoah, come riporta Tuttosport, non è all’Inter. Il ghanese sta valutando soluzioni all’estero per rilanciarsi CLICCA QUI

12.55 | Dalla Spagna arriva una novità sul futuro di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, pare che il Barcellona stia puntando Depay per l’attacco. Niente Toro? LEGGI QUI

12.20 | Arturo Vidal dovrebbe essere a Milano tra lunedì e martedì e sostenere, poi, le visite mediche LE ULTIME

11.55 | Il Corriere della Sera, a firma di Guido De Carolis, analizza la situazione dell’Inter: “Lo scudetto così è impossibile! La veritò su Tonali e Kumbulla…” I DETTAGLI

11.10 | Da Hakimi a Kolarov passando per Vidal… Le richieste di Antonio Conte per il mercato sono chiare: duttilità ed esperienza! CLICCA QUI

10.50 | Come riporta Tuttosport la permanenza di Lionel Messi può cambiare i piani del Barcellona ma anche dell’Inter: da Vidal a Lautaro… LEGGI QUI

10:00 | Il futuro di Nainggolan potrebbe essere lontano dall’Inter. Secondo il sito turco fanatik.com, il Galatasaray starebbe pensando a lui per la prossima stagione e avrebbe pronta un’offerta ai nerazzurri. I DETTAGLI

09:30 | Il Parma bussa alla porta dell’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, Agoumé ed Esposito sono finiti nel mirino del club emiliano, che avrebbe chiesto informazioni. LEGGI QUI

09:00 | Milan Skriniar rimarrà a Milano. Il difensore slovacco è considerato ora incedibile, come sottolineato dal Corriere dello Sport. Conte punterà su di lui anche nella prossima stagione. LE ULTIME

08:45 | Il futuro di Marcelo Brozovic resta al momento un tabù. Secondo il Corriere dello Sport, il croato sarebbe stato ‘respinto’ dal Bayern Monaco ed ora potrebbe farsi sotto il Chelsea. I DETTAGLI

08:30 | L’Inter si interroga sul futuro di Eriksen. Secondo La Gazzetta dello Sport, di fronte ad un’offerta importante i nerazzurri potrebbero pensare di sacrificare il danese per il sogno Kanté. LEGGI QUI

07:30 | La Lazio ha ripreso i contatti per Kumbulla. Secondo quanto riportato da Sky, l’Inter resta defilata nella trattativa ed ora per i biancocelesti il difensore classe 2000 è in cima alla lista. LE ULTIME

+++ 5 SETTEMBRE +++

Quanto dura il calciomercato estivo?

Vi ricordiamo che per la sessione estiva, rivoluzionata rispetto alla tradizione dalle tristi vicende di inizio anno, sarà possibile fare acquisti ufficialmente dal 1° settembre fino alle ore 20 del 5 ottobre 2020. Oltre tale data sarà possibile operare solamente sui calciatori svincolati oppure sulle cessioni verso altri campionati in cui il mercato sarà aperto.

