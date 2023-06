In scadenza a fine giugno, il futuro di Edin Dzeko è ancora tutto da decifrare. Con l’Inter non c’è l’accordo per il rinnovo ed in queste ore il suo agente si sta muovendo concretamente valutando altre proposte. Come riferisce Tuttomercatoweb in particolare, il procuratore del centravanti bosniaco è a Istanbul dove tra oggi e domani dovrebbe incontrare il Fenerbahce per ascoltare l’offerta del club turco, mentre nel frattempo si registrano movimenti anche dall’Arabia Saudita.

L’opinione di Passione Inter

A 37 anni compiuti è giusto che l’Inter ragioni sulla possibilità di puntare su un altro attaccante come titolare e dunque il bosniaco dovrebbe accettare un ruolo non di primo piano che, di riflesso, si dovrebbe tradurre in un ingaggio meno oneroso per le casse del club che deve abbattere i costi. Altrimenti sarà addio, cercando di puntare su un profilo più in prospettiva.