Dal Portogallo l’erede di Gosens: Inter sul colpo a zero per giugno

Torna di moda in casa nerazzurra un vecchio pallino del ds Ausilio

Antonio Siragusano

L'Inter torna a muoversi sulla corsia di sinistra in attesa di scoprire quale sarà il futuro di Robin Gosens. L'esterno tedesco, che negli ultimi giorni ha manifestato la volontà di chiudere la stagione in maglia nerazzurra, potrebbe presto lasciare Milano. Da Jesus Vazquez passando per Truffert e Pedraza, sono diversi i profili già sondati per la fascia sinistra. Tra questi, come riportato in Portogallo, potrebbe presto tornare di moda Alejandro Grimaldo, vecchio pallino di Ausilio.

Il terzino mancino di proprietà del Benfica, come riportato da O Jogo, ha già ricevuto una manifestazione d'interesse da parte dei nerazzurri e non solo. Secondo queste ultime indiscrezioni, l'Inter - insieme a Juventus e Napoli - avrebbe già contattato l'entourage dello spagnolo per intavolare una prima discussione in termini contrattuali. Grimaldo, infatti, il prossimo giugno 2023 andrà in scadenza di contratto e partire da febbraio potrà già firmare un pre-accordo con qualsiasi altro club.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Classe 1995 cresciuto nella cantera del Barcellona,Grimaldo è tra i terzini di fascia sinistra più interessanti in circolazione. L'esterno spagnolo ha già parecchia esperienza anche in campo internazionale e talento da vendere come dimostrato nel doppio confronto europeo tra Benfica e Juventus. L'opportunità di strapparlo a costo zero rende ovviamente super appetibile il suo ingaggio, ragion per cui non sarà per niente facile riuscire a battere la grande concorrenza di club intorno al suo nome.