Agente Hermoso: “Può andare in Serie A”. Poi l’indizio sull’Inter

Il futuro di Mario Hermoso, difensore spagnolo dell’Atletico Madrid, è sempre più lontano dalla Spagna. La conferma arriva dal suo agente, Inaki Espizua, che parlando a CN24 TV si è soffermato sul futuro del suo assistito.

“È un giocatore che sta facendo molto bene e in questi cinque anni a Madrid è cresciuto tanto. Ora sta terminando il suo contratto con l’Atletico. Non è detto che vada a giocare altrove, ma quando si firma un contratto deve esserci un progetto comune e in questo momento siamo lontani dal rinnovo con l’Atletico Madrid“.

La Serie A può essere la nuova tappa nella carriera del classe 1995: “Mario vuole giocare in un campionato importante e per obiettivi importanti, senza scartare alcuna opzione. Valuteremo qualunque progetto per i prossimi anni, questa è la sua aspirazione. La Serie A può essere certamente una possibilità per Mario in vista dei prossimi anni“.

Poi l’indizio sull’Inter: “L’Inter è un grandissimo club, è uscita dalla Champions perché ha lasciato in bilico la qualificazione all’andata e perché non è mai facile affrontare l’Atletico Madrid. Napoli? Rientra nelle squadre di Serie A che propongono uno scenario appetibile ai calciatori. Il Napoli è un grande club, l’anno scorso ha vinto lo scudetto e ha una storia importante. Per rispetto di tutti però non voglio parlare di singoli club, ma certamente la Serie A può essere una destinazione prestigiosa per Hermoso“.