Calciomercato Inter, Immobile insiste: “Si è offerto”

Ciro Immobile rimane uno dei possibili obiettivi in attacco dell‘Inter per la prossima stagione. Il calciatore, reduce da un’ultima stagione in ombra, sembra essere davvero giunto al capolinea del suo lungo viaggio con la maglia della Lazio.

Per l’attaccante della Nazionale Italiana gli anni migliori sono ormai trascorsi e ad oggi risulta difficile immaginarlo protagonista di un progetto che punta ad obiettivi e trofei importanti. Ciò non toglie le grandi qualità realizzative di Immobile e la possibilità di vederlo in club di livello altissimo, ma con un ruolo ridimensionato.

In quest’ottica, come raccontato dal Corriere della Sera, Immobile si sarebbe nuovamente offerto ai nerazzurri. L’Inter in vista della prossima stagione è alla ricerca di una quinta punta, con Taremi che dal prossimo luglio prenderà il posto in rosa di Alexis Sanchez. Inzaghi lo ha già allenato per anni alla Lazio e difficilmente si opporrebbe ad un suo arrivo a Milano.

Nonostante ciò, il suo nome non scalda ancora particolarmente la dirigenza nerazzurra. Il primo obiettivo sulla lista di società e tecnico rimane Albert Gudmundsson, per il quale serviranno almeno 30 milioni di euro. Tutti gli sforzi del club nerazzurro, almeno in una prima fase di calciomercato, verranno dunque concentrati sull’islandese del Genoa. Solamente poi, qualora i piani dovessero essere rivisti, anche Immobile potrebbe rientrare nei ragionamenti dell’Inter.