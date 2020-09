CdS – Koeman scarica Junior Firpo: l’Inter ci (ri)pensa. La strategia di Marotta

Junior Firpo torna in orbita Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport c’è da registrare un ritorno di fiamma nelle ultime ore sul mercato per l’esterno sinistro del Barcellona.

Ma Firpo può sbarcare a Milano solo in prestito o come contropartita tecnica qualora il Barça si faccia di nuovo sotto per Lautaro. Koeman è deciso a confermare a sinistra Jordi Alba e ha chiesto alla dirigenza Angelino del Manchester City. Il futuro di Firpo è così segnato e l’Inter potrebbe riprovarci.

