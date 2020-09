Inter-Parma, Darmian in stand-by: la fumata bianca slitta per colpa di… Godin

Sembrava imminente la fumata bianca tra Inter e Parma per lo sbarco a Milano di Matteo Darmian. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’affare di mercato invece è in stand-by.

L’ex Manchester United infatti dovrebbe prendere il posto in rosa di Godin e al momento l’Inter non vuole sovraffollare la rosa, anche perché l’uruguaiano percepisce un ingaggio importante. L’affare Darmian resta in piedi ma rischia di slittare.

