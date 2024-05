Quando debutterà la nuova maglia dell’Inter con le due stelle

Dopo la conquista dello scudetto, fra i tifosi dell’Inter serpeggia grande curiosità e attesa per vedere che effetto farà la nuova maglia nerazzurra, per la prima volta nella storia con due stelle sopra lo stemma. Com’è noto, servirà ancora un po’ di pazienza visto che la Lega non permette di disputare partite con il tricolore sul petto (e di conseguenza la stella aggiuntiva) prima del 30 giugno, data di chiusura della stagione 2023-24.

La nuova maglia dell’Inter, riporta La Gazzetta dello Sport, verrà lanciata d’accordo con la Nike nei all’alba di luglio, in modo da debuttare nella prima amichevole dopo l’inizio della preparazione estiva ad Appiano Gentile. L’incontro dovrebbe disputarsi in Italia, prima della partenza a fine luglio per la tournée in Cina desiderata da Suning.