Mancano venti giorni esatti alla data di scadenza per la restituzione del prestito concesso da Oaktree a Steven Zhang nella primavera del 2021, di 380 milioni di euro interessi compresi. In pegno ci sono le quote dell’Inter e, senza un’intesa prima di quella data, il fondo procederebbe all’escussione diventando proprietario del club.

Secondo Il Sole 24 Ore, il presidente nerazzurro sta lavorando con alcuni grandi studi legali internazionali per giungere a un accordo finale. Si tratta nello specifico degli avvocati d’affari di Latham Watkins, Dla Piper e PedersoliGattai, che trattano la questione da sedi londinesi. Zhang continua a trattare con il fondo americano Pimco per un finanziamento da 400 milioni di euro che gli permetta di estinguere il debito con Oaktree e vorrebbe chiudere entro i primi dieci giorni di maggio.

Nel frattempo, però, Oaktree ha rilanciato. Il fondo californiano si è detto disponibile a posticipare la scadenza del prestito ma solo di un anno, opzione finora rifiutata da Zhang che cerca un finanziamento triennale con Pimco.