Inter, segnale di Zhang: nuova firma in dirigenza

Arriva un segnale importante da Steven Zhang in termini di continuità dell’area sportiva in dirigenza. È arrivata da poco, infatti, la firma sul rinnovo con l’Inter di Dario Baccin, vice direttore sportivo e dunque braccio destro di Piero Ausilio, da sempre attento nella ricerca dei giovani talenti.

Baccin ha prolungato fino al 2027 e la data di scadenza non è casuale, visto che è la stessa di Marotta, dello stesso Ausilio e potrebbe diventare anche quella del tecnico Inzaghi. La dirigenza – secondo La Gazzetta dello Sport – attende adesso di conoscere i programmi per il prossimo calciomercato proprio da Zhang, con il 2027 che potrebbe diventare un anno cruciale anche per il nuovo finanziamento cercato dal presidente.