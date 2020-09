CdS – Vidal bloccato a Barcellona. Oggi nuovo tentativo dell’agente? L’Inter attende

L’intesa tra Arturo Vidal e il Barcellona per la risoluzione del contratto non è stata ancora raggiunta. Come riportato dal Corriere dello Sport il centrocampista cileno è attualmente bloccato in Spagna.

L’ex Juventus vuole dei soldi ma al momento l’agente non ha ancora trovato l’intesa con il Barça. Oggi è in programma un nuovo tentativo, la speranza dell’Inter è che sia quello decisivo. Anche perché l’intesa sul mercato con Vidal è stata già raggiunta da tempo.

