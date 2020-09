Pirola a scuola da De Vrij e Skriniar. Una nuova stella per l’Inter: Conte concede il bis dopo Bastoni?

Conte è pronto a ripetere con Lorenzo Pirola, difensore classe 2002, quanto fatto la scorsa stagione con Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il canterano nerazzurro è uno dei giovani da tenere sott’occhio in vista della nuova stagione di Serie A.

Difensore centrale, mancino, rapido e sveglio nell’anticipo e nei duelli aerei, bel fisico, Pirola ha tutte le carte in regola per trovare spazio fra i grandi. E’ stato eletto nella Top 11 della Uefa dell’Europeo Under 17, ora andrà a scuola da De Vrij e Skriniar dopo aver passato 5 anni nel settore giovanile nerazzurro. Già nell’estate 2019 è stato aggregato alla prima squadra e lo scorso luglio ha debuttato in Serie A contro la SPAL.

Conte potrebbe concedergli spazio, alternandolo allo stesso Bastoni e a Kolarov. Il tecnico nerazzurro crede nelle sue qualità tanto che l’Inter al momento ha respinto tutte le offerte arrivate per lui.

