Mercato – La Roma blinda Dzeko dopo l’infortunio di Zaniolo

Dovrebbe proseguire alla Roma il futuro di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, nonostante la corte di Inter e Juventus nei suoi confronti, dopo l’infortunio di Zaniolo verrà con ogni probabilità blindato dalla dirigenza giallorossa. Considerata l’enorme perdita di uno dei calciatori più talentuosi in rosa, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport la nuova Roma di Friedkin difficilmente potrà permettersi il lusso di perdere sul mercato l’altro giocatore vetrina e capitano della formazione.

Proprio come un anno fa, quando l’Inter fu vicinissima ad acquistarlo, il calciatore non sta certamente puntando i piedi per partire, ma va detto che alla Juventus ci sarebbe andato volentieri. Senza Zaniolo, però, l’addio di Dzeko in questo momento darebbe un colpo durissimo nei confronti di un gruppo che si aggrappa alla tecnica dell’attaccante bosniaco. E non va sottovalutato anche il fattore famiglia che a Roma ha trovato l’ambiente ideale dove poter crescere i tre bambini, in attesa che la moglie Amra partorisca anche il quarto.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<