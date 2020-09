Mercato – Borja Valero, scelta la Fiorentina dopo tante offerte. Tutto merito di… Conte!

Non poteva che tornare a Firenze, Borja Valero, vale a dire nella città che insieme a Madrid è rimasta nel suo cuore e in quello di tutta la famiglia. Un calciatore amato per anni dal popol viola, che dopo aver vestito per tre stagioni la maglia nerazzurra ritorna alla Fiorentina da svincolato. Un inseguimento di mercato, quello del club toscano, che ha sbaragliato la concorrenza di Genoa e Verona, perché non vanno dimenticati gli ultimi mesi ad alti livelli giocati dal centrocampista spagnolo.

Insomma, se a 35 anni fisicamente può ancora vantare una perfetta condizione fisica, buona parte dei meriti va attribuita anche ad Antonio Conte che, nonostante la diffidenza iniziale, ha creduto nelle sue qualità. Il resto, poi, lo ha fatto Borja Valero che con la sua grande forza di volontà e il sacrificio in allenamento, ha costretto il tecnico leccese a ricredersi e preferirlo spesso anche al posto di Christian Eriksen dal primo minuto. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la trattativa con la Fiorentina è ormai chiusa per un contratto annuale più opzione per il secondo.

