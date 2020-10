Dall’Inghilterra – Il Chelsea non molla Rice, in bilico la posizione di Kanté. Inter alla finestra: le ultime

Il Chelsea di Frank Lampard è stata senza dubbio fra le grandi protagoniste della sessione di mercato conclusa pochi giorni fa, con una campagna acquisti sontuosa che ha portato nella capitale britannica giocatori del calibro di Ben Chilwell, Kai Havertz e Hakim Ziyech. Il tecnico dei Blues, però, avrebbe voluto volentieri un centrocampista difensivo, ed aveva fatto il nome di Declan Rice, attualmente in forza al West Ham.

L’operazione non è andata in porto, ma stando a quanto riportato oltremanica dal Dailystar il Chelsea farà di tutto per riprovarci nella prossima sessione di mercato: se l’affare dovesse concretizzarsi, la posizione di Ngolo Kanté all’interno del club potrebbe farsi più pericolosa, con il francese che avrebbe meno spazio. Per questo motivo il giocatore sarebbe nella lista dei cedibili, con l’Inter di Antonio Conte in prima fila, anche se in passato si erano fatte avanti anche Barcellona e Real Madrid.

