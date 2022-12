Repubblica – Inter, casting a 3 se parte Skriniar: spunta Koulibaly!

Il centrale senegalese non è contento del suo impatto al Chelsea

Antonio Siragusano

In attesa di ricevere una risposta da Milan Skriniar in merito all'ultima offerta per il rinnovo del contratto, l'Inter ha già iniziato a guardarsi intorno. Il club nerazzurro non ha più voglia di farsi trovare impreparato e potrebbe anticipare l'addio del centrale slovacco al prossimo gennaio qualora non si riuscisse a trovare un nuovo accordo. Il rischio, infatti, sarebbe quello di perderlo il prossimo giugno a costo zero a causa della scadenza del contratto.

Tra le varie alternative sondate dall'Inter, come raccontato questa mattina da Repubblica, vi sarebbero Smalling della Roma e Kiwior dello Spezia. Il primo per la grande esperienza e affidabilità mostrata, il secondo per il talento mostrato in questa stagione e nell'ultimo Mondiale con la Polonia nonostante la giovane età.

La vera sorpresa, però, porta al nome di Koulibaly. Il centrale è assai stimato da Inzaghi e non è particolarmente soddisfatto della sua esperienza al Chelsea. I rapporti tra i due club sono ottimi, come testimoniato dall'operazione Lukaku, e in futuro potrebbe realmente nascere qualcosa di molto interessante.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Fermo restando che il rinnovo di Milan Skriniar rimane prioritario, è legittimo cominciare a dare una spulciata ai vari profili su cui l'Inter potrebbe fiondarsi. Tra questi, nonostante la non più giovanissima età, il nome di Koulibaly è quello che più stuzzica la fantasia di tifosi e dirigenti. Il centrale senegalese è stato per tanti anni tra i difensori più forti del nostro campionato e con un suo ritorno in Serie A aggiungerebbe alla difesa nerazzurra caratteristiche uniche che ben si incastrano con lo stile di gioco spregiudicato di Simone Inzaghi.