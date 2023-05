Romelu Lukaku è tornato a far paura alle difese della Serie A, i numeri lo confermano. Messi da parte infortuni e ricadute l’attaccante belga è tornato tra i trascinatori dell’Inter di Inzaghi, riaccendendo le discussioni sul suo futuro a Milano dove attualmente è solo di passaggio.

Il prestito scade il 30 giugno, data in cui farà ritorno al Chelsea, ma niente è ancora deciso. Chiaramente (quasi) tutto dipende dal nuovo manager dei Blues, Mauricio Pochettino, che dovrà decidere se puntare con forza sul belga o meno. Dipendesse solo dal calciatore, secondo La Gazzetta dello Sport i dubbi sarebbero ben pochi: Big Rom ha deciso di fermarsi a Milano dove si sente amato e spingerà in questa direzione, scrive il quotidiano. Intanto alla Milano Football Week l’Ad dell’Inter Beppe Marotta, incalzato dai giornalisti su quante possibilità ci sono da 1 a 10 di tenere Lukaku, ha provato a dribblare: “Il giocatore purtroppo è del Chelsea e non sappiamo le loro intenzioni. Se il nuovo allenatore vuole tenerlo, ogni discorso è chiuso. Lui trascina e ha qualità, averlo con noi è molto positivo – ha detto Marotta prima di cedere alla seconda richiesta del giornalista di dare una percentuale – Quante chance di tenerlo da 1 a 10? (ci pensa, ndr) 6…”.