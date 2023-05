È il momento di Romelu Lukaku. Smaltiti infortunio e ricadute, l’attaccante belga ha festeggiato il 30° compleanno con una doppietta al Sassuolo che ne certifica lo strapotere fisico ed in zona gol in Serie A, dove per la prima volta in stagione è riuscito ad andare in rete per due partite consecutive.

Come sottolineano i dati Opta infatti, da inizio febbraio 2023 nessun giocatore ha preso parte a più gol di Romelu Lukaku in questa Serie A: 10 reti, come Lautaro Martinez e Victor Osimhen, frutto di sei gol segnati e quattro assist forniti. Un finale di stagione in crescendo che potrebbe cambiare anche il suo futuro, sempre in discussione.