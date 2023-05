Ospite della Milano Football Week, Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato di diversi argomenti, dal Derby di ritorno al futuro di Inzaghi e Bastoni, con una nota anche sul caso Skriniar.

Questo un riassunto delle sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport:

INZAGHI – “Ha superato il momento più delicato, dove forse ha subito anche delle critiche esagerate. Noi dirigenti abbiamo il dovere di mettere pressione sempre… Le somme si tirano alla fine ma posso dire che il risultato è assolutamente positivo”.

DERBY – “Partiamo con un leggero vantaggio dopo il primo tempo della sfida, ma la storia – anche quella personale – spiega perché bisogna sempre restare con i piedi per terra e concentrati. Con la Juve, dopo aver perso in casa 3-0 col Real Madrid, andammo a ribaltare tutto al Bernabeu, poi un rigore molto contestato nel finale ci costò la qualificazione. E in Coppa Italia, contro l’Inter, successe lo stesso, ma lì vincemmo ai rigori. Martedì ci giochiamo tanto, ma dobbiamo pensare anche a stasera e al Sassuolo”.

ZHANG – “Come lo definirei? È fox, una volpe… Steven sa leggere i fatti in maniera molto rapida e prendere decisioni giuste. Apprende tutto velocemente, ascolta molto e parla poco”.

SKRINIAR – “Sul caso Skriniar parlerò a fine stagione, si poteva gestire meglio, quello è sicuro”.

RINNOVO BASTONI – “Per Bastoni non sarà la stessa cosa: siamo molto fiduciosi anche perché il ragazzo è serio e il suo agente pure…”.