L’Inter è pronta a tornare in campo per la 35a giornata di Serie A, con un occhio, inevitabilmente, già al Derby di ritorno in Champions League, di martedì prossimo. A San Siro, gli uomini di Inzaghi affrontano il Sassuolo di Dionisi, squadra storicamente ostica per i nerazzurri.

Tanto turnover per il tecnico, che rivoluziona la squadra con ben 8 cambi rispetto a quella vista contro il Milan, mercoledì scorso.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo: