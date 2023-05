Il Sassuolo è una bestia nera: a San Siro l’Inter non vince mai

L’Inter sta vivendo un ottimo momento di forma e sembra aver ritrovato condizione e risultati anche in Serie A. A San Siro, però, arriva il Sassuolo, autentica bestia nera delle ultime stagioni. Soprattutto quando i nerazzurri giocano in casa.

LEGGI ANCHE Ecco la strategia di Inzaghi per arrivare al top contro il Milan

Infatti, in 9 partite disputate al Meazza, l’Inter ha vinto solo 3 volte, con 4 successi dei neroverdi e 2 pareggi. Dal 2014, inoltre, i nerazzurri hanno trionfato una sola volta: nel 2021, l’anno dello Scudetto di Conte.

Per trovare un altro successo, infatti, bisogna tornare ai primi due confronti a San Siro: nel 2013 e nel 2014, l’Inter batté il Sassuolo rispettivamente 1-0 e 7-0. Da lì in poi il baratro, tra pareggi deludenti e sconfitte rocambolesche e dolorose. Come quella della scorsa stagione, che, di fatto, fu una delle gare che compromise il percorso Scudetto degli uomini di Inzaghi.

In generale, i precedenti con il Sassuolo sono leggermente più positivi, ma comunque abbastanza mediocri: 9 vittorie 2 pareggi e 8 sconfitte. Stasera, l’Inter non può fallire ed è chiamata a migliorare necessariamente questi numeri.