L’ultimo mese dell’Inter è stato eccezionale. Esclusa la sconfitta contro il Monza, i nerazzurri hanno portato a casa solo risultati positivi: 7 vittorie e 1 pareggio (con il Benfica) e 1 sconfitta nelle ultime 9 partite. Un ruolino di marcia eccellente, che ha permesso ai nerazzurri di rimettersi in carreggiata anche in Serie A. E ora Inzaghi non vuole fermarsi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe parlato con la squadra dopo il successo contro il Milan, avanzando una richiesta ben precisa: bisogna puntare al secondo posto in campionato. D’altronde, un traguardo del genere cambierebbe ulteriormente il giudizio sulla stagione dell’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Dopo un 2023 fatto di alti e bassi, ora sembra essere arrivata la stabilità in casa nerazzurra. E non poteva esserci momento migliore, visto la fase molto delicata della stagione. Sapere di una squadra ambiziosa, desiderosa di spingersi sempre più in alto, non può essere che una buona notizia per i tifosi dell’Inter. L’importante è mantenere alta anche la concentrazione: ci sono ancora da giocare molto partite decisive è nessun calo di intensità e determinazione è accettabile.