L’Inter è tornata a viaggiare ad alto livello e non può permettersi di frenare proprio ora. Ecco perché Inzaghi e il suo staff hanno preparato un programma dettagliato per arrivare al meglio al decisivo Derby di ritorno contro il Milan.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la strategia del tecnico non si differenzierà molto da quella vista nelle ultime settimane, che tanto bene ha fatto all’Inter e ai suoi risultati. Pertanto, ampio turnover contro il Sassuolo, con l’intenzione di continuare il “gioco delle coppie” in attacco, che tanto bene ha funzionato fin qui.

Così, invece, i due giorni precedenti alla partita: domani seduta di scarico per chi giocherà stasera, mentre la vigilia vedrà un allenamento a pieno regime per tutta la rosa, da gestire, però, con massima cautela: i carichi andranno alleggeriti e personalizzati per non affaticare ulteriormente i giocatori.

L’opinione di Passione Inter

La gestione delle ultime settimane è stata pressoché perfetta e tutte le scelte di Inzaghi, anche quelle che hanno fatto storcere un po’ il naso in un primo momento, si sono rivelate centrate e perfettamente efficaci. L’Inter ora è solo a metà dell’opera e la speranza è che questa strategia vincente possa prolungarsi fino al termine della stagione, con questi stessi risultati.