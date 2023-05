Un occhio al campionato e uno alla Champions League. Non può fare altrimenti Simone Inzaghi, che da un lato deve cercare di consolidare il quarto posto in Serie A, ma dall’altro deve arrivare nel migliore dei modi alla partita – almeno per il momento – più importante della stagione, l’euroderby di ritorno con il Milan.

Contro il Sassuolo, l’allenatore nerazzurro è quindi pronto a rivedere buona parte della squadra e a far rifiatare diversi giocatori fondamentali. A partire dal portiere, con Handanovic che tornerà a difendere i pali e a indossare la fascia di capitano. Anche in difesa cambiamenti importanti: maglie da titolare per D’Ambrosio e De Vrij. A centrocampo rifiata Calhanoglu, mentre sull’esterno si rivede Bellanova. In attacco, solita alternanza: questa volta tocca al tandem Lukaku-Correa.