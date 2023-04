1 di 9

La corsa per un posto in Champions League ed in Europa League non è mai stata così caotica, in Serie A. Al netto del Napoli ormai prossimo a vincere lo Scudetto, ci sono ben 7-8 squadre candidate ad occupare i restanti 3 posti per la Champions e per quelli di Europa e Conference League: Lazio, Roma, Milan, Inter, Atalanta, Juventus, Bologna e forse anche Fiorentina. Vediamo insieme la classifica attuale e, in seguito, il calendario di ognuna di queste.

Classifica Serie A

Napoli 75 pt.

75 pt. Lazio 61 pt.

61 pt. Roma 56 pt.

56 pt. Milan 53 pt.

53 pt. Inter 51 pt.

51 pt. Atalanta 48 pt.

48 pt. Juventus 44 pt.

44 pt. Bologna 44 pt.

44 pt. Fiorentina 41 pt.

