Il primo grande ospite della Milano Football Week è Samuel Eto’o, leggenda dell’Inter e presidente della federcalcio camerunese. Intervistato durante l’evento de La Gazzetta dello Sport ha toccato diversi temi legati al mondo nerazzurro, a partire dal caso André Onana scoppiato durante il Mondiale che il portiere interista ha abbandonato in anticipo: “Come un figlio. Nel 2017 per me era uno dei migliori cinque portieri del mondo. Vinceva con l’Ajax, ma in nazionale col Cameurn stava in panchina e alcuni pensavano che non potesse giocare titolare in una grande squadra. Oggi è uno dei migliori al mondo, nel gioco con i piedi è anche meglio di Maignan. Io sono presidente di una federazione però. Non ho mai visto Moratti dire a Mourinho chi doveva giocare e chi no. Se l’allenatore mi chiede di parlare con Onana, allora io ci parlo. Altrimenti no, perché non posso fare il tecnico se sono il presidente”.

Poi su Lukaku: “Non ha espresso ancora al massimo il suo potenziale, forse il ritorno al Chelsea l’ha frenato. Può essere uno dei migliori attaccanti al mondo insieme a Giroud, Benzema e gli altri”.

Inevitabile poi il riferimento al derby: ” L’Inter ha vinto meritatamente all’andata, è stata perfetta e spero che riuscirà a ripetersi al ritorno. Spero che l’Inter vada in finale. Affrontare una tra Real Madrid e City deve essere uno stimolo in più…”.