Solo qualche settimana fa, Simone Inzaghi era uno degli allenatori più discussi della Serie A e il suo futuro sembrava in bilico, a causa di un rendimento in campionato abbastanza deludente. Si parlava addirittura di esonero immediato. Ora, è cambiato tutto.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l’addio di Inzaghi sembra essere una possibilità più lontana, con l’idea della permanenza all’Inter che prende sempre più piede. E il merito è tutto del tecnico piacentino, capace di resistere alle critiche, e di modificare completamente l’atteggiamento e i risultati della propria squadra.

L’opinione di Passione Inter

Quale sarà il destino di Inzaghi al termine della stagione? Farebbe un pronostico ora sarebbe divinatorio: l’Inter deve ancora scrivere le ultime, decisive pagine della sua stagione e molto dipenderà da quest’ultimo mese. I nerazzurri sono ancora in corsa su tre fronti e la possibilità di un finale glorioso spalancherebbe scenari impensabili. Anche per Inzaghi e per il suo futuro, che, fino a poche settimane fa, sembrava segnato.