FOTO – La stampa estera esalta Zhang: “Un leader”

Il momento societario dell’Inter è abbastanza delicato, con il futuro della proprietà che è in discussione da diversi mesi, nonostante le smentite di Steven Zhang, presidente nerazzurro. Anche per questo motivo, i tifosi non hanno risparmiato critiche nei suoi confronti. All’estero, invece, la sua figura sembra ricevere un trattamento ben diverso.

Come si può vedere dalla foto qui sotto, infatti, il quotidiano Marca ha dedicato un articolo encomiastico per il numero uno nerazzurro, ricordando i successi ottenuti in questi anni, come lo Scudetto e la semifinale di Champions League di questa stagione. Il titolo è abbastanza eloquente: “Un leader di 31 anni”.