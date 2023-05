Gds – Rinnovo Bastoni e non solo: lo Scudetto torna un obiettivo

Il percorso in Champions League dell’Inter è un traguardo incredibile dal punto di vista sportivo. Al tempo stesso, come ricordato anche da Marotta, anche dal lato economico l’effetto non è da sottovalutare. I nerazzurri ora hanno un tesoretto da reinvestire, anche se molto dipenderà anche dal raggiungimento del quarto posto.

Allora, come racconta La Gazzetta dello Sport, l’Inter può guardare con ottimismo e ambiziose al futuro, rimettendo nel mirino quello Scudetto abbandonato decisamente troppo presto in questa stagione. Per farlo, però, serve mantenere alto il livello della rosa, partendo dai rinnovi dei giocatori fondamentali.

Il rinnovo di Bastoni, pertanto, è una priorità assoluta e il club nerazzurro ora è più ottimistico sulla possibilità di ottenere una firma entro la fine del mese di maggio. Situazione molto simile anche per quanto riguarda Dzeko.

Se l’Inter dovesse centrare la qualificazione in Champions League, inoltre, anche la necessità di vendere sarebbe molto meno stringente. Al contrario, con il tesoretto derivante dal percorso europeo si potrebbe pensare di investire di più in entrata. I nomi in lista sono tanti e in diversi ruoli: dal sostituto di Skriniar, ammesso che non sia già presente in casa, a Kessié e Retegui per centrocampo e attacco.

L’opinione di Passione Inter

L’ultimo mese di alto livello ha riportato l’entusiasmo in casa nerazzurra, come è giusto che sia, ma l’Inter deve ancora concretizzare quanto di buono costruito nelle ultime partite. Con un finale di stagione di alto livello, è chiaro, i discorsi per la prossima stagione potrebbero diventare molti diversi, rinnovando e modificando le ambizioni nerazzurre, a partire dal futuro di Inzaghi.