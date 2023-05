Cds – Lukaku vuole la titolarità: niente Derby, l’obiettivo è un altro

Romelu Lukaku tornerà a giocare da titolare contro il Sassuolo, ma poi dovrà riaccomodarsi in panchina per il Derby di ritorno contro il Milan. Questa è la strategia di Inzaghi per il finale di stagione. Il belga però non si rassegna e vuole provare a far cambiare idea al tecnico.

Lo riporta il Corriere dello Sport, secondo il quale Big Rom ha un obiettivo ben chiaro in testa: convincere Inzaghi per trovare un posto da titolare il 24 maggio, il giorno della finale di Coppa Italia. Lukaku ha due partite da titolare (Sassuolo e Napoli) e uno spezzone da subentrato contro il Milan, per riuscire in questa impresa.

L’opinione di Passione Inter

Big Rom sta ritrovando la migliore versione di se stesso, ma Ie scelte di Inzaghi sono chiare: il belga gioca in campionato, Dzeko in coppa. Una scelta che sembra aver convinto anche i più scettici, visti i risultati ottenuti dall’Inter nell’ultimo mese. Cambiare questo equilibrio potrebbe non essere la scelta più saggia, ma l’ambizione di Lukaku è naturale e può solo che essere positiva per l’Inter.