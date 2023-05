TMW – Esposito è il futuro dell’Inter, ma c’è bisogno del rinnovo

Sebastiano Pio Esposito è uno dei talenti più fulgidi della Primavera dell’Inter, che potrebbe ritrovarsi in casa un autentico crack del calcio italiano. Per questo motivo, il club nerazzurro è chiamato a blindare il futuro del suo gioiello.

Come riportato da TuttoMercatoWeb, infatti, l’attaccante classe 2005 ha il contratto in scadenza nel 2024. L’Inter, allora, deve agire al più presto per trovare una soluzione. Su Esposito, infatti, ci sono gli occhi di alcuni grandi club europei, come Arsenal, Atletico Madrid, Werder Brema e Bayer Leverkusen.