A pochi minuti da Inter-Sassuolo, Beppe Marotta ha commentato a Sky Sport l’imminente match dei nerazzurri, soffermandosi anche sul futuro di Inzaghi e Lukaku.

Queste le sue parole:

PARTITA – “Il Sassuolo è una squadra insidiosa per tradizione e per capacità attuali. Le motivazioni, al di là dell’aspetto tattico, saranno importanti”.

INZAGHI – “Noi siamo felici di avere Inzaghi come allenatore, perché stiamo facendo un lavoro ottimo. Poi per il futuro c’è un contratto ancora per un anno. Io e la società valuteremo, ma non credo ci saranno problematiche. Però viviamo il presente, ricco di emozioni, e la partita di stasera è un esame importante, in vista di un altro esame ancora più importante martedì. Inzaghi ancora allenatore l’anno prossimo? Non abbiamo mai detto il contrario, ha un contratto con noi ed è evidente che ci sarà continuità. Noi abbiamo ribadito più volte di essere felici, poi è normale che ci sono alti e bassi. Ora sta andando tutto bene ed è normale che quando le cose andavano meno bene c’era più pressione ed è chiaro che la dirigenza fosse più apprensiva. È evidente che ci fosse più pressione, ma è il normale gioco di squadra in ambito sportivo”.

LUKAKU – “Lukaku è in prestito fino al 30 giugno e poi torna al Chelsea, che è padrone del suo destino. Noi non sappiamo quali saranno i programmi del Chelsea. Valuteremo più avanti. Ora siamo molto concentrati sul presente, fatto di appuntamenti di grande caratura uno dietro l’altro”.