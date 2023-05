5 colpi a parametro zero che potrebbero far comodo all’Inter

1 di 6

Onana e Mkhitaryan sono solo gli ultimi casi vincenti. Ma l’Inter, soprattutto di recente, ha spesso fatto ricorso al mercato dei calciatori in scadenza di contratto per assicurarsi dei rinforzi che, in diversi casi, hanno fatto le fortune del club. Con ogni probabilità anche durante la prossima sessione estiva la dirigenza nerazzurra punterà a completare la rosa con qualche tassello da pescare tra gli svincolati, con la possibilità di mettere sul piatto ingaggi appetibili senza dover pagare il cartellino del calciatore. Ecco cinque calciatori che, per caratteristiche, potrebbero far comodo all’Inter. Partendo ovviamente dal presupposto che si prosegua con Simone Inzaghi in panchina o comunque con uno stile di gioco simile.

