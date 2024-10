Le probabili formazioni di Inter-Juventus: dubbio Calhanoglu

Dopo essersi lasciata alle spalle i primi due impegni di questo ciclo infernale contro Roma e Young Boys, l’Inter si prepara ad una sfida cruciale. Domenica 27 ottobre alle 18.00, infatti, a San Siro si giocherà il derby d’Italia Inter-Juventus.

Una gara a cui la squadra di Simone Inzaghi arriva con diversi dubbi di formazione, specialmente dopo gli infortuni accusati la scorsa settimana all’Olimpico contro la Roma. In difesa non ce la fa assente, ancora fuori per problemi muscolari. Chi invece spera di poter rientrare almeno tra i convocati è Calhanoglu, anche lui alle prese con un infortunio.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Juventus: