Zamorano contro la Juve: “Che furto nel ’98, non dimenticherò mai”

Nel giorno del derby d’Italia tra Inter e Juventus, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è stato intervistato Ivan Zamorano. L’ex attaccante cileno vestiva la maglia nerazzurra nel 1998, quando la rivalità tra i due club esplose definitivamente in seguito all’episodio del rigore non concesso a Ronaldo nel contatto con Iuliano.

Un ricordo amaro nella testa di Zamorano che rimane vivo a distanza di anni: “Quale sfida in particolare ricordo con la Juventus? Come faccio a non dire il furto del 1998? Non dimenticheremo mai Ceccarini e quello scudetto che meritavamo noi… Ma ricordo anche il mio gol in uno 0-3 a Torino in Coppa Italia 1996-97”.

Tornando all’attualità, invece, l’ex centravanti si è detto convinto dello status di top club raggiunto dall’Inter in Europa grazie al lavoro di Inzaghi: “Ha costruito una rosa competitiva in tutto e contro tutti, anche in Champions. Deve magari correggere qualche piccolo difetto in difesa che l’anno scorso non c’era, ma può giocarsela. Basti pensare a come abbia affrontato il City due volte, non una: parlo della finale di due stagioni fa, in cui meritavamo la vittoria, ma anche dell’ultima sfida a Manchester”.