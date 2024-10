Thiago Motta esclude un titolare contro l’Inter: ECCO due novità

E’ giunto finalmente il momento del derby d’Italia tra Inter e Juventus. Le due formazioni allenate da Simone Inzaghi e Thiago Motta si affronteranno questo pomeriggio alle 18.00 a San Siro in uno scontro diretto in piena regola valido per la corsa scudetto.

Sia l’una che l’altra squadra non hanno alcuna intenzione di perdere punti preziosi alle spalle di un Napoli che con il successo di ieri ha momentaneamente allungato di cinque punti il proprio vantaggio sui nerazzurri al secondo posto. Perdere terreno adesso, dunque, vorrebbe dire mandare in fuga i ragazzi di Antonio Conte.

Se da una parte Inzaghi starebbe pensando di lanciare Zielinski dal primo minuto davanti alla difesa, dall’altra anche Thiago Motta potrebbe presentare ben due novità. La prima, la più rumorosa, riguarda la possibile esclusione di Yildiz dall’inizio. Al posto del turco, infatti, dovrebbe partire Weah a sinistra con Conceicao a destra. Altra sorpresa riguarda la posizione di Fagioli che potrebbe essere schierato da trequartista alle spalle di Vlahovic.