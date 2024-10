Mossa a sorpresa di Inzaghi: debutta dal 1′ contro la Juve

Simone Inzaghi è pronto a sorprendere tutti in vista del fischio d’inizio di questo pomeriggio del derby d’Italia. Il tecnico nerazzurro, infatti, si prepara a presentare una novità di formazione per Inter-Juventus rispetto alle indiscrezioni circolate nelle scorse ore.

Come rivelato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nella rifinitura di ieri non sono arrivate le risposte che l’allenatore si aspettava. Contrariamente a quanto avvenuto due giorni fa, infatti, Asllani ha riportato ancora fastidio al ginocchio dopo la distorsione di settimana scorsa. Se le sensazioni dell’albanese non dovessero cambiare oggi, dunque, sarà un altro interista a guidare il centrocampo da play.

Stiamo parlando di Piotr Zielinski, vicinissimo al debutto dal primo minuto in questo campionato con la maglia dell’Inter. L’ingresso del centrocampista polacco nella notte europea contro lo Young Boys è piaciuto ad Inzaghi che potrebbe affidarsi alla sua esperienza davanti alla difesa in un match delicato come il derby d’Italia. Un ruolo, questo, che l’ex Napoli ha già ricoperto in diverse occasioni in Nazionale e che potrebbe consacrarlo in nerazzurro.